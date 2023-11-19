Dışişleri açıkladı: 87 Türk vatandaşı Gazze'den Mısır'a ulaştı

Keçeli, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün vatandaşlarımızdan, KKTC vatandaşlarından ve aile yakınlarından oluşan toplam 87 kişi, Refah Sınır Kapısı'ndan geçerek Mısır'a ulaştı." ifadesini kullandı.

Gazze'den tahliye edilen grubun Kahire'ye götürüleceğini aktaran Keçeli, yarın hava yoluyla Türkiye'ye getirilmesinin öngörüldüğünü kaydetti.

Keçeli, ilgili kurumlarla işbirliği içinde, yaklaşık 60 hasta ve 40 refakatçinin ise tedavi amacıyla yarın Türkiye'ye getirilmesinin planladığını duyurdu.