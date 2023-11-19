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Dışişleri açıkladı: 87 Türk vatandaşı Gazze'den Mısır'a ulaştı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Refah Sınır Kapısı'ndan geçen Türk, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşı ve yakınlarından oluşan 87 kişinin Mısır'a ulaştığını aktardı.

AA19 Kasım 2023 Pazar 22:25 - Güncelleme:
Dışişleri açıkladı: 87 Türk vatandaşı Gazze'den Mısır'a ulaştı
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Keçeli, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün vatandaşlarımızdan, KKTC vatandaşlarından ve aile yakınlarından oluşan toplam 87 kişi, Refah Sınır Kapısı'ndan geçerek Mısır'a ulaştı." ifadesini kullandı.

Gazze'den tahliye edilen grubun Kahire'ye götürüleceğini aktaran Keçeli, yarın hava yoluyla Türkiye'ye getirilmesinin öngörüldüğünü kaydetti.

Keçeli, ilgili kurumlarla işbirliği içinde, yaklaşık 60 hasta ve 40 refakatçinin ise tedavi amacıyla yarın Türkiye'ye getirilmesinin planladığını duyurdu.

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