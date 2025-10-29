İSTANBUL 20°C / 13°C
Güncel

Dışişleri Bakan Yardımcısı Ekinci, Azerbaycan'da temaslarda bulundu

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ayşe Berris Ekinci, Azerbaycan'da çeşitli temaslar gerçekleştirdi.

AA29 Ekim 2025 Çarşamba 23:51 - Güncelleme:
Dışişleri Bakan Yardımcısı Ekinci, Azerbaycan'da temaslarda bulundu
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımlara göre, Ekinci, Türkiye-Azerbaycan Siyasi İstişareleri kapsamında bulunduğu Bakü'de temaslarda bulundu.

Ekinci, Azerbaycan Enerji Bakan Yardımcısı Orhan Zeynelov'la bir araya geldi.

Görüşmede, enerji işbirliği ve güvenliği alanında görüş alışverişinde bulunuldu.

Ayşe Berris Ekinci, Azerbaycan Dijital Kalkınma ve Ulaştırma Bakan Yardımcısı Samir Mammadov ile de görüştü.

Görüşmede, ikili ulaştırma konuları ile bölgesel ulaştırmada işbirliği çalışmaları ele alındı.

