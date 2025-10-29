Dışişleri Bakan Yardımcısı Ekinci, Azerbaycan'da temaslarda bulundu

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımlara göre, Ekinci, Türkiye-Azerbaycan Siyasi İstişareleri kapsamında bulunduğu Bakü'de temaslarda bulundu.

Ekinci, Azerbaycan Enerji Bakan Yardımcısı Orhan Zeynelov'la bir araya geldi.

Görüşmede, enerji işbirliği ve güvenliği alanında görüş alışverişinde bulunuldu.

Ayşe Berris Ekinci, Azerbaycan Dijital Kalkınma ve Ulaştırma Bakan Yardımcısı Samir Mammadov ile de görüştü.

Görüşmede, ikili ulaştırma konuları ile bölgesel ulaştırmada işbirliği çalışmaları ele alındı.