İSTANBUL 23°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Eylül 2025 Cuma / 4 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,5699
  • EURO
    48,5499
  • ALTIN
    5010.63
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Dışişleri Bakan Yardımcısı Yılmaz: İşgalci İsrail'in UNRWA yasağı, işgal politikasında yeni aşama
Güncel

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yılmaz: İşgalci İsrail'in UNRWA yasağı, işgal politikasında yeni aşama

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, BM 80. Genel Kurulu kapsamında New York'ta çeşitli toplantılara katıldı. Yılmaz, soykırımcı İsrail'in UNRWA'ya yönelik kararını “işgal politikasında yeni aşama” olarak nitelendirdi.

AA26 Eylül 2025 Cuma 00:17 - Güncelleme:
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yılmaz: İşgalci İsrail'in UNRWA yasağı, işgal politikasında yeni aşama
ABONE OL

Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımlara göre, Yılmaz, BM 80. Genel Kurulu çerçevesinde New York'ta toplantılara katıldı.

Yılmaz, New York'ta BM Yerleşkesi'nde düzenlenen Türkiye ve Finlandiya'nın eş başkanlığını yaptığı BM Arabuluculuk Dostlar Grubu'nun 15. Bakanlar Toplantısı'nda hitapta bulundu.

Ayrıca BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) Bakanlar Toplantısına katılan Yılmaz, hitabında İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında UNRWA'nın faaliyetlerini yasaklamaya yönelik gayrimeşru kararının İsrail'in işgal ve ilhak politikasında yeni bir aşamaya işaret ettiğini vurguladı.

Yılmaz, Filistinlilerin meşru haklarının korunması için Türkiye'nin UNRWA, bölgesel ortaklar ve uluslararası toplumla yakın işbirliği içinde çalışmaya devam edeceğini yineledi.

Bakan Yardımcısı Yılmaz, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler ve Güvenlik Genel Direktörü Frederic Mondoloni ile de bir araya gelerek, bölgesel konuları ele aldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Tır şoförüne yol ortasında darp! Ortalık savaş alanına döndü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.