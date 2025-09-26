Dışişleri Bakan Yardımcısı Yılmaz: İşgalci İsrail'in UNRWA yasağı, işgal politikasında yeni aşama

Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımlara göre, Yılmaz, BM 80. Genel Kurulu çerçevesinde New York'ta toplantılara katıldı.

Yılmaz, New York'ta BM Yerleşkesi'nde düzenlenen Türkiye ve Finlandiya'nın eş başkanlığını yaptığı BM Arabuluculuk Dostlar Grubu'nun 15. Bakanlar Toplantısı'nda hitapta bulundu.

Ayrıca BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) Bakanlar Toplantısına katılan Yılmaz, hitabında İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında UNRWA'nın faaliyetlerini yasaklamaya yönelik gayrimeşru kararının İsrail'in işgal ve ilhak politikasında yeni bir aşamaya işaret ettiğini vurguladı.

Yılmaz, Filistinlilerin meşru haklarının korunması için Türkiye'nin UNRWA, bölgesel ortaklar ve uluslararası toplumla yakın işbirliği içinde çalışmaya devam edeceğini yineledi.

Bakan Yardımcısı Yılmaz, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler ve Güvenlik Genel Direktörü Frederic Mondoloni ile de bir araya gelerek, bölgesel konuları ele aldı.