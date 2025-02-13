Dışişleri Bakan Yardımcısı Yılmaz, Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ile görüştü

Yılmaz, X sosyal medya platformundan görüşmeye ilişkin paylaşım yaptı.

Paris'te düzenlenen Suriye konulu konferans marjında Şeybani ile görüştüğünü belirten Yılmaz, Suriye'deki güncel gelişmeler ve ikili ilişkilerle ilgili görüş alışverişinde bulunduklarını bildirdi.

Suriye'den, bölgeden ve Avrupa-Atlantik coğrafyasından paydaş ülkelerin yanı sıra ilgili uluslararası kuruluş temsilcilerinin bir araya geldiği konferansta Suriye'de istikrar ve güvenliğin tesisine yönelik atılabilecek adımlara odaklanılması bekleniyor.

Konferans, 14 Aralık 2024'te Ürdün'ün Akabe kentinde ve 12 Ocak'ta Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Suriye konulu toplantıların devamı niteliğini taşıyor.