Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: AB ile müzakerelere kaldığımız yerden başlayacağız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen esnafla buluşma toplantısında, Antalya esnafının canlı olmasının, Isparta'ya da Burdur'a da katkı sağladığını söyledi.

Esnafı desteklemek için her şeyi yaptıklarını belirten Çavuşoğlu, esnafın dinamik olması halinde Türkiye'nin, hedefine emin adımlarla gideceğini dile getirdi.

Dış politikanın ekonomik ilişkiler üzerinden sürdürüldüğünü anlatan Çavuşoğlu, Türkiye'de üretilen ürünlerin tüm dünyaya satılması için çaba gösterdiklerini vurguladı.

Dünyada serbest ticaret anlaşmaları ve tercihli ticaret anlaşmalarının müzakerelerini Ticaret Bakanlığı ile yürüttüklerini söyleyen Çavuşoğlu, "İnşallah Avrupa Birliği ile de Gümrük Birliği Anlaşması'nın modernizasyonunu gerçekleştireceğiz. Müzakerelere kaldığımız yerden başlayacağız. Bu konudaki gayretleri için de Sayın Bakanımız Pekcan'a teşekkür ediyoruz. Uluslararası ilişkilerde ekonomik ilişkiler önemliyse ihracatın, ticaretin, yurt dışında yatırımların artması, dışarıdan doğrudan sermayenin Türkiye'ye gelmesi için daha çok çalışmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Vizelerin kalkması için yoğun çaba sarfettiklerini anlatan Çavuşoğlu, "İhracatçılarımıza artık yeşil pasaport veriyoruz. Arkadaşlarımızın haklı bir talebi oldu. Pasaportu 2 yıllığına veriyormuşuz. 6 aydan az kalınca birçok ülke, o ülkeye girerken zorluk çıkartıyor. Bunun süresini uzatmakta fayda var. İhracatçılarımızı bu anlamda da inşallah rahatlatalım. " diye konuştu.

Türk dış politikasının emin adımlarla yoluna devam ettiğine işaret eden Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Sahada da güçlüyüz, masada da güçlüyüz. Dünyanın her yerinde varız. Her yerde sözümüz geçiyor. Girişimci ve insani dış politikamızla sorunlara çözüm bulmaya çalışıyoruz. Yanı başımızdaki sorunların çözümüne katkı sağlıyoruz. Her ülke ile ilişkilerimizi bir üst seviyeye çıkarmak için yoğun çaba sarfediyoruz. Bu durum da ticarete ve ekonomiye yansıyor. Sorunlar olabilir, rahatsız olmayın, her şey kontrolümüz altındadır. Sorun varsa çaresi vardır. Bir yerde problem varsa onun da çözümü vardır. Biz girişimci ve insani dış politikamızla tüm sorunları çözmek için ülkemizi hak ettiği noktaya götürmek için çalışıyoruz. "

Burdur, Isparta ve Muğla'nın belediyecilik açısından Antalya gibi olmak istediğine dikkati çeken Çavuşoğlu, "Eskişehir de Konya ve Kayseri gibi olmak istiyor. İzmir'e gittim, özellikle CHP'liler 'biz de Antalya gibi olmak istiyoruz' diyor. Neden Türkiye'nin en büyük üçüncü ili, Antalya gibi olmak istiyor? Çünkü son 5 yılda Antalya'da yapılanları görüyorlar. Menderes Türel'in yaptıklarını çok iyi takip ediyorlar. Bu saydığım illerde belediyecilik diye bir şey yok." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, aydın geçinenlerin Antalya'da kadın aday göstermediğini, kendilerinin ise kentte 3 kadın belediye başkan adaylarının bulunduğunu sözlerine ekledi.