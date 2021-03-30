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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ile Tacikistan'da bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Asya'nın Kalbi-İstanbul Süreci 9. Bakanlar Konferansı için bulunduğu Tacikistan'da Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani tarafından kabul edildi.

AA30 Mart 2021 Salı 15:04 - Güncelleme: 30 Mart 2021 Salı 15:05
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Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin Twitter'dan paylaştığı mesajda, Afganistan'da barış sürecinin geldiği kritik aşamada Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ile Duşanbe'de bir araya geldiklerini belirtti.

Mesajında, Afganistan'daki barış sürecine ilişkin İstanbul'da nisanda yapılacak toplantıya işaret eden Çavuşoğlu, "İstanbul toplantısının barış görüşmelerine azami katkı sağlamasına yönelik olarak görüş alışverişinde bulunduk. Afgan kardeşlerimizle yakın istişarelerimizi sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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