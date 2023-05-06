Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Dünyanın her yerinden Türkiye'ye küresel sermaye geliyor

Antalya'dan AK Parti milletvekili adayı olan Çavuşoğlu, TESKOMB 6. Bölge Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliğince Manavgat ilçesindeki bir otelde düzenlenen "Esnaf Buluşması"nda yaptığı konuşmada, esnafa yönelik destekler hakkında bilgi verdi.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin tarihinde yaşadığı en büyük deprem, Kumluca'daki sel gibi afetlerde her zaman esnafın yanında olduklarını kaydetti.

Esnafın ve sanatkarın ülke ekonomisinin büyümesinde ciddi rolü bulunduğunu dile getiren Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde esnafın ve sanatkarın gücüne güç katmak için önemli yatırımlar yaptıklarını vurguladı.

Kredi ve kefalet kooperatifleri aracılığıyla esnaf ve sanatkarlara yüzde 50 indirimli kredi imkanları sunulduğunu aktaran Çavuşoğlu, kredide faiz oranlarında da esnafı rahatlatacak nitelikte düşüşler yaşandığını söyledi.

Türkiye'nin sanayicisi, esnafı ile ekonomisinin de büyüdüğünü anlatan Çavuşoğlu, "Türkiye'nin ekonomisi, eskiden kendi içine kapanmış bir ekonomiydi, ihracat düşüktü, Türkiye'ye yatırım miktarı çok düşüktü ama bugün Cumhurbaşkanı'mız Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye dünyaya açıldı. Özellikle ihracat ve yatırımlar konusunda dünyanın her yerinde varız, dünyanın her yerinden Türkiye'ye küresel sermaye geliyor." diye konuştu.

Çavuşoğlu, ihracatı ve yatırımları artırmak için çalışmaya devam ettiklerini belirterek, Türkiye'de üretilen ürünlerin dünyanın her yerine ulaşması için altyapıyı güçlendirdiklerini bildirdi.

Son yıllarda ihracatta rekor üstüne rekor kırıldığına işaret eden Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"2002 yılında Türkiye'nin yaptığı toplam ihracat 36 milyar dolardı, geçen sene 254,2 milyar dolara ulaştı. Hedefimiz önce 500 milyar dolar, sonra 1 trilyon dolar. Türkiye'nin kapasitesi vardır, üretim kapasitesi çok yüksektir, Türkiye bugün en güvenilir tedarik zincirlerden birisi olmuştur. En önemlisi Türkiye'nin bunu başarabilecek sanayicisi, esnafı ve çok kaliteli iş gücü vardır."

Çavuşoğlu, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde vatandaşın istikrarın, yatırımların, kalkınmanın devam etmesi için yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceğini kaydetti.

Muhalefetin ülkeyi düşünmediğini, tek dertlerinin Erdoğan'ı göndermek olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, CHP'nin bugün PKK, FETÖ ile kol kola yürüdüğünü, 2-3 oy olabilmek için ülkenin güvenliğinden tavizler verdiğini aktardı.

Çavuşoğlu, ardından Manavgat'ta Antalya ve Demokrasi caddelerinde esnafı ziyaret etti.