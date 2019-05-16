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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Finlandiya'da anma törenine katıldı

Çavuşoğlu, başkent Helsinki'de Avrupa Konseyinin 70'inci yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen törene katıldı

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de Avrupa Konseyinin 70'inci yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen anma törenine katıldı.
 
Finlandiya Hall Kongre Salonu'ndaki törene Çavuşoğlu'nun yanı sıra, Avrupa Konseyi üyesi diğer ülkelerden temsilciler iştirak etti.
 
Çavuşoğlu, törenin ardından, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Dönem Başkanının ev sahipliğinde gayriresmi çalışma yemeğinde diğer heyet başkanlarıyla bir araya gelecek.
 
Helsinki temaslarına yarın da devam edecek Bakan Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi toplantısına katılacak.

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