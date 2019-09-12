Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Fransız mevkidaşıyla telefonda görüştü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu'nun, Fransız mevkidaşı Le Drian ile yaptığı görüşmede, Libya ve bölgesel konular ele alındı.

Çavuşoğlu ayrıca eski Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono ile de telefonda görüştü.