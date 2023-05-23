Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: İkinci yüzyılı da Türkiye yüzyılı, Türk dünyasının yüzyılı yapmak istiyoruz

Çavuşoğlu, Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki bir otelde Antalya İş İnsanları Derneği üyeleriyle bir araya geldi.

Seçimlerin şeffaf ve sakin ortamda geçtiğini dile getiren Çavuşoğlu, milletin kararına saygı duyduklarını söyledi.



Cumhuriyet'in 100 yılının geride kaldığını ifade eden Çavuşoğlu, "Cumhuriyet'in kazanımlarıyla gurur duyuyoruz. Özellikle son 21 yıldır Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın liderliğinde AK Parti hükümetleri ve Cumhur İttifakı ile Cumhuriyet'e kazandırdığımız eserlerle gurur duyuyoruz, gurur duymaya devam edeceğiz. İkinci yüzyılı da Türkiye yüzyılı, Türk dünyasının yüzyılı yapmak istiyoruz." diye konuştu.

Ülkenin, 20 yıl önceki Türkiye ile arasında çok fark bulunduğunu anlatan Çavuşoğlu, bu sürede çok badirelerle, engellerle karşılaştıklarını ancak yılmadan ülkenin yararına çalıştıklarını vurguladı.

Dünya genelinde çeşitli krizler yaşandığını, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın ne zaman biteceğinin belli olmadığını, Suriye'de istikrarsızlığın, Libya'da, Yemen'de sorunların sürdüğünü belirten Çavuşoğlu, Taliban'ın Afganistan'ı ele geçirmesi nedeniyle de olumsuzluklar yaşandığını ve Sudan'da iç savaş olduğunu ifade etti.



Dünyadaki krizlere karşı temkinli hareket edilmesi gerektiğini dile getiren Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Dünyadaki değişimi iyi takip etmek, onu yönetmeyi becerebilmek lazım. Değişimi önceden öngörebilmek ve ona göre hazırlıklı olmanız lazım. Türkiye olarak etrafımızdaki yangını söndürmek için çalışıyoruz, barış için çalışıyoruz. Arabuluculuk konusunda dünya markası olduk. Çünkü Türkiye güvenilir bir ülke konumunda. Bunun için ilkeli olacaksınız, barış için adım atacaksınız, birilerine 'yaranacağız' diye Türkiye'nin zararına olan söylem ve olaylardan kaçınacaksınız, yaptırımlara katılmayacaksınız."

Türkiye'nin istikrarlı bir ülke olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, bu istikrarın devam etmesi gerektiğini söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, daha sonra Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği üyeleriyle de bir araya geldi.