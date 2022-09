Çavuşoğlu, New York'taki diplomasi trafiğine KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ve mevkidaşı Ertuğruloğlu ile görüşerek başladı.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Çavuşoğlu, "New York'taki ilk görüşmemizi KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve mevkidaşım Tahsin Ertuğruloğlu'yla gerçekleştirdik. Her zaman ve her yerde KKTC'nin yanındayız." ifadesini kullandı.

Görüşme, basına kapalı gerçekleşti.