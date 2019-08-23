Net mesaj: Türkiye'nin içinde olmadığı anlaşmanın geçerliliği yoktur

Bakan Çavuşoğlu'ndan Lübnan'da Doğu Akdeniz mesajı Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, '(Doğu Akdeniz'de) Kıbrıs Türk halkının ve Türkiye'nin içinde olmadığı hiçbir anlaşmanın geçerliliği yoktur' dedi.