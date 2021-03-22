Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libyalı mevkidaşı el-Menguş'u kutladı

AA 22 Mart 2021 Pazartesi 16:17 - Güncelleme: 22 Mart 2021 Pazartesi 16:18

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ve el-Menguş bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Çavuşoğlu, Libyalı mevkidaşını yeni görevi dolayısıyla kutladı.

- NECLA EL-MENGUŞ

Necla el-Menguş, Libya'nın ilk kadın dışişleri bakanı olmuştu. Libya'nın doğusundaki Bingazi Üniversitesi Hukuk Fakültesinde ceza hukuku alanında yüksek lisans yapan Menguş, "çatışma ve barış yönetimi" alanında ABD'deki George Mason Üniversitesinde doktorasını tamamladı.

Yaklaşık 15 yıllık iş tecrübesi bulunan Menguş, farklı uluslararası kuruluşlarda görev yaptı.

Menguş, 2012'den bu yana ABD'de yaşıyordu.