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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Norveç ve Tunuslu mevkidaşlarıyla telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt ve Tunus'un yeni Dışişleri Bakanı Nebil Ammar ile ayrı ayrı telefonda görüştü.

AA14 Mart 2023 Salı 21:37 - Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Norveç ve Tunuslu mevkidaşlarıyla telefonda görüştü
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Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu, Norveç Dışişleri Bakanı Huitfeldt'e, Norveç'in, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası destek ve dayanışması için teşekkür etti.

Görüşmede, NATO genişlemesinin, İstanbul Tahıl Anlaşması'nın uzatılmasının, Afganistan ve Somali'deki güncel gelişmelerin ele alındığı belirtildi.

Çavuşoğlu ayrıca, Tunus'un yeni Dışişleri Bakanı Ammar ile de tebrik amaçlı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Çavuşoğlu, Bakan Ammar'a Tunus'un depremler sonrası destek ve dayanışması için teşekkür etti.

  • Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
  • Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt
  • Tunus Dışişleri Bakanı Nebil Ammar

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