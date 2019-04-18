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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile Libya'yı görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile Libya'daki duruma ilişkin telefon görüşmesi yaptı.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile Libya'daki duruma ilişkin telefon görüşmesi yaptı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov telefonda görüştü.

İki bakan, görüşmelerinde Libya'daki son gelişmeleri değerlendirdi.

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