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Güncel

Türkiye'den açıklama! SMO Libya'da savaşmayacak

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: '(SMO askerlerine Libya'da savaşmaları karşılığı vatandaşlık verileceği iddiası) Tamamen gerçek dışı'

15.01.2020  22:09 - Güncelleme: 15.01.2020  22:15

Putin ile Bush'un birlikte dans ettiği görüntüler ortaya çıktı

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