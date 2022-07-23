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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Sri Lankalı mevkidaşına başarılar diledi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sri Lanka Dışişleri Bakanı Ali Sabry ile telefonda görüştü.

AA23 Temmuz 2022 Cumartesi 17:08 - Güncelleme:
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Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu mevkidaşı Sabry'e yeni görevinde başarılar diledi.

Sri Lanka'da 8. Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa, hükümet karşıtı protestoların ardından ülkeden ayrılmış ve 14 Temmuz'da elektronik postayla istifa etmişti. Bunun üzerine eski Başbakan Ranil Wickremesinghe, Geçici Devlet Başkanı olmuştu.

20 Temmuz'da yapılan parlamentoda yapılan gizli oylamada, Wickremesinghe ülkenin yeni devlet başkanı seçilmişti.

Dışişleri Bakanı Sabry, Wickremesinghe'nin kabinesinde dün yemin ederek görevine başlamıştı.

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