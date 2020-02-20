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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Almanya'daki ırkçı terör saldırısına tepki

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya'nın Hanau kentindeki ırkçı terör saldırısında yaşamını yitiren Türk vatandaşlarına Allah'tan rahmet dileyerek, ırkçılık zehrinin panzehirinin Avrupalı sağduyulu siyasetçilerin elinde olduğunu bildirdi.

AA20 Şubat 2020 Perşembe16:57 - Güncelleme: 20 Şubat 2020 Perşembe 16:57

Bakan Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Almanya'nın Hanau şehrinde yapılan saldırılarda vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Artık bu saldırılara 'dur' deme vakti geldi. Şansölye Merkel'in dediği gibi ırkçılık bir zehirdir. Panzehiri de Avrupalı sağduyulu siyasetçilerin elinde."

- 9 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

Hanau'da gece saatlerinde 2 kafeye düzenlenen silahlı saldırıda, aralarında Türklerin de bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Özel harekat timinin düzenlediği operasyonda saldırıyı düzenleyen ırkçı terörist 43 yaşındaki Tobias R. ve 72 yaşındaki annesi evinde ölü bulunmuştu.

Saldırgan Tobias R'nin avcılık belgesi olduğu ve ardında bir mektup ile video bıraktığı belirtilmişti.

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