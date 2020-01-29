Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Cedi Osman'a teşekkür

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman'a, Elazığ'daki depremin mağdurları için yaptığı yardım kampanyasından dolayı teşekkür etti.
İçten destekleri için Cleveland Cavaliers’e ve gururumuz @cediosman’a gönülden teşekkürler!— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) January 29, 2020
Heartfelt thanks for their warm support to @cavs and our pride @cediosman #GoCavs �������� https://t.co/AfhawKxJ3A pic.twitter.com/UkV0iiO7fI
Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İçten destekleri için Cleveland Cavaliers’e ve gururumuz Cedi Osman'a gönülden teşekkürler." ifadesini kullandı.