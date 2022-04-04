Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Macar mevkidaşı Szijjarto'ya tebrik telefonu

Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu, Macaristan'daki seçim sonuçları nedeniyle mevkidaşı Szijjarto'ya tebriklerini iletti.

Macaristan Ulusal Seçim Ofisinin (NVI) paylaştığı verilere göre, ülkede dün yapılan ve oyların yüzde 96'sının sayıldığı genel seçimi halihazırdaki Başbakan Viktor Orban'ın liderliğindeki Fidesz (Macar Yurttaş Birliği) ve Hristiyan Demokratik Halk Partisi (KDNP) koalisyonu kazandı.

NVI, 199 sandalyeli Mecliste, Fidesz-KDNP koalisyonunun 135, Macaristan için Birlik'in 56 ve aşırı sağcı Mi Hazank'ın 7 milletvekili ile temsil hakkı kazandığını açıkladı.