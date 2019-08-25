Bakan Çavuşoğlu: Hain teröristlere bu dağları dar edeceğiz, inlerini yıkacağız

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan şehit askerler için başsağlığı mesajı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı sırasında şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.