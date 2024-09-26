Dışişleri Bakanı Fidan, Avrupalı mevkidaşları ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı İgli Hasani ve Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile New York'ta görüştü.

Bakanımız @HakanFidan, New York'ta Türkevi'nde Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Igli Hasani ile bir araya geldi. �������� pic.twitter.com/qFd0UVQ3Yq — T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) September 26, 2024

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Fidan, Macar, Arnavut ve Alman mevkidaşları Szijjarto, Hasani ve Baerbock ile New York'ta Türkevi'nde bir araya geldi.

