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Dışişleri Bakanı Fidan, Avrupalı mevkidaşları ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye ve Finlandiya'nın eş başkanlığını yaptığı BM Arabuluculuk Dostlar Grubu'nun 14'üncü Bakanlar Toplantısı'na katıldı. Ardından Avrupalı mevkidaşlarıyla görüşmeler gerçekleştirdi.

AA26 Eylül 2024 Perşembe 20:32 - Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Fidan, Avrupalı mevkidaşları ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Fidan, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı İgli Hasani ve Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile New York'ta görüştü.

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Fidan, Macar, Arnavut ve Alman mevkidaşları Szijjarto, Hasani ve Baerbock ile New York'ta Türkevi'nde bir araya geldi.

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