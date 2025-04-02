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Dışişleri Bakanı Fidan, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Barrot ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile Paris'te bir araya geldi.

IHA2 Nisan 2025 Çarşamba 23:14 - Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Fidan, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Barrot ile bir araya geldi
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Fransa'da, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında Fransa'nın başkenti Paris'e geldi. Bakan Fidan, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile Paris'te bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye-Fransa ikili ilişkilerinin yanı sıra, Türkiye-AB ilişkileri, Avrupa güvenliği, Ukrayna-Rusya savaşı, Gazze ve Suriye başta olmak üzere güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı.

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