Dışişleri Bakanı Fidan, Katar'a gidiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 6-7 Aralık tarihlerinde düzenlenecek olan 23. Doha Forumu'na katılmak üzere Katar'a ziyaret gerçekleştirecek.
Konuya ilişkin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
