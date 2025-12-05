İSTANBUL 20°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Aralık 2025 Cuma / 15 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,5126
  • EURO
    49,5891
  • ALTIN
    5805.88
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Dışişleri Bakanı Fidan, Katar'a gidiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 6-7 Aralık tarihlerinde düzenlenecek olan 23. Doha Forumu'na katılmak üzere Katar'a ziyaret gerçekleştirecek.

HABER MERKEZİ5 Aralık 2025 Cuma 17:17 - Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Fidan, Katar'a gidiyor
ABONE OL

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 6-7 Aralık tarihlerinde düzenlenecek olan 23. Doha Forumu'na katılmak üzere Katar'a ziyaret gerçekleştirecek.

Konuya ilişkin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Sayın Bakanımız, 6-7 Aralık 2025 tarihlerinde düzenlenecek olan 23. Doha Forumu'na katılmak üzere Katar'a bir ziyaret gerçekleştirecektir.

İKİLİ TEMASLARDA BULUNULACAK

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, Katar'da düzenlenecek 23. Doha Forumu kapsamında 6 Aralık'ta "Parçalanma Çağında Arabuluculuk" başlıklı açılış oturumunda konuşma yapacak. Fidan ayrıca, "Orta Doğu'da Güvenlik Mimarisinin Şekillenmesi ve Türkiye'nin Bölgede İstikrar Sağlamaya Yönelik Faaliyetleri" konulu mülakat formatındaki "newsmaker" oturumuna da katılacak. Fidan'ın forum marjında çeşitli ülkelerden mevkidaşlarıyla ikili temaslarda bulunması öngörülüyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Kafa kafaya çarpıştılar: Nevşehir'de kaza ''geliyorum'' dedi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.