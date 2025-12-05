Dışişleri Bakanı Fidan, Katar'a gidiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 6-7 Aralık tarihlerinde düzenlenecek olan 23. Doha Forumu'na katılmak üzere Katar'a ziyaret gerçekleştirecek.

Konuya ilişkin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Sayın Bakanımız, 6-7 Aralık 2025 tarihlerinde düzenlenecek olan 23. Doha Forumu'na katılmak üzere Katar'a bir ziyaret gerçekleştirecektir.

İKİLİ TEMASLARDA BULUNULACAK

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, Katar'da düzenlenecek 23. Doha Forumu kapsamında 6 Aralık'ta "Parçalanma Çağında Arabuluculuk" başlıklı açılış oturumunda konuşma yapacak. Fidan ayrıca, "Orta Doğu'da Güvenlik Mimarisinin Şekillenmesi ve Türkiye'nin Bölgede İstikrar Sağlamaya Yönelik Faaliyetleri" konulu mülakat formatındaki "newsmaker" oturumuna da katılacak. Fidan'ın forum marjında çeşitli ülkelerden mevkidaşlarıyla ikili temaslarda bulunması öngörülüyor.