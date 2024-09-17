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Bakan Fidan, Lübnan Başbakanı ile İsrail saldırısını görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile telefonda görüştü.

AA17 Eylül 2024 Salı 23:06 - Güncelleme:
Bakan Fidan, Lübnan Başbakanı ile İsrail saldırısını görüştü
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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, Mikati ile yaptığı telefon görüşmesinde Lübnan'da çağrı cihazlarının patlatılmasıyla düzenlenen saldırılarla ilgili bilgi aldı.

Fidan, görüşmede, patlamalardaki can kayıpları nedeniyle Lübnan halkına başsağlığı diledi.

İSRAİL'İN ÇAĞRI CİHAZI SALDIRISI

Lübnan'da Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar yaşandı.

İsrail'den Hizbullah'a siber saldırı

Lübnan Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarının patlatılması sonucu biri çocuk 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 200 kadarı ağır yaklaşık 2 bin 800 kişinin yaralandığını açıkladı.

Lübnan'dan sonra yeni saldırı Suriye'ye! İsrail çağrı cihazlarını patlattı

İsrail'den konuyla ilgili henüz açıklama gelmedi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana süren çatışmalarda son günlerde gerilimin arttığı gözlemleniyor.

  • Dışişleri Bakanı Fidan
  • lübnan
  • mikati

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