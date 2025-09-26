İSTANBUL 23°C / 16°C
  Dışişleri Bakanı Fidan: Son derece başarılı ve verimli ziyaret oldu
Güncel

Dışişleri Bakanı Fidan: Son derece başarılı ve verimli ziyaret oldu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşmenin son derece verimli ve başarılı geçtiğini belirtti.

26 Eylül 2025 Cuma 01:24
Dışişleri Bakanı Fidan: Son derece başarılı ve verimli ziyaret oldu
Bakan Fidan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın Washington'da bir araya geldiğini aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump arasındaki toplantıda iki müttefik ve dost ülke olarak ilerleyen dönemde atılacak ortak adımların ele alındığını vurgulayan Fidan, bölgesel düzeyde hayata geçirilebilecek işbirliği konularına odaklanıldığını dile getirdi.

Fidan, "Son derece verimli ve başarılı bir ziyaret oldu. ABD ile olan ilişkilerimizi karşılıklı saygı temelinde, ülkelerimizin çıkarları doğrultusunda güçlendirmek için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray'da tarihi zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü

