Güncel

Dışişleri Bakanı Fidan: Türkiye, mazlumların sesi olmaya devam edecek

TBMM'de kabul edilen Filistin tezkeresi sonrası paylaşım yapan Bakan Fidan, Gazze'deki çocukların çığlığının insanlığın vicdanında bir kıvılcım yaktığını vurguladı. Öte yandan Bakan Fidan Türkiye'nin adaletin ve vicdanın sesi olmayı sürdüreceğini belirtti.

IHA29 Ağustos 2025 Cuma 22:40 - Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Fidan: Türkiye, mazlumların sesi olmaya devam edecek
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabul edilen Filistin tezkeresi için paylaşım yaptı.

Bakan Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yüce Meclisimiz bugün,Filistinli kardeşlerimiz için toplandı. Gazze'deki çocukların çığlığı, insanlığın vicdanında bir kıvılcım yakmıştır. O kıvılcım büyüyerek daha güçlü bir dönüşümün öncüsü olacaktır" dedi.

Türkiye'nin bundan sonra da mazlumların sesi olacağını belirten Bakan Fidan, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemiz, adaletin ve vicdanın gür sesi olmuştur. Türkiye olarak daha adil bir düzenin inşası için yol gösteren kutup yıldızı olmayı sürdüreceğiz. Bundan sonra da mazlumun umudu, zalimin hasmı olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

