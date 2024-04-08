Bakan Fidan'ın açıklamasından satır başları

* İsrail'in, Gazzelilere yardım ulaştırma girişimimizi engellemesinin bahanesi olamaz. Bu durum karşısında İsrail'e yönelik bir dizi yeni tedbir almayı kararlaştırdık.

* İsrail ateşkes ilan edene ve insani yardımların Gazze'ye kesintisiz ulaşmasına izin verene kadar bu tedbirlerimiz devam edecektir.



İSRAİL'E KARŞI YENİ TEDBİRLER

Gazze'deki kardeşlerimize insani yardım ulaştırmak için yoğun bir çaba gösteriyoruz. Yardımlarımız 42 bin tonu geçti. Gazze'ye en çok yardım gönderen ilk iki ülkeden biriyiz. 9. yardım gemimiz yolda. Bildiğiniz üzere bir süredir Ürdün üzerinden insani yardımlar Gazze'ye ulaştırılmaktaydı. Biz de hava kuvvetlerimize ait kargo uçaklarıyla bu insani yardım operasyonuna dahil olma talebimizi iletmiştik. Ürdün makamlarınca olumlu karşılanan bu talebin İsrail tarafından reddedildiğini bugün öğrendik. İsrail'in engellemesinin hiçbir bahanesi olamaz. Bu durum karşısında biz de İsrail'e yönelik bir dizi tedbir almayı kararlaştırdık. Gecikmeksizin adım adım hayata geçirilecek. İsrail ateşkes ilan edene kadar ve insani yardımların Gazze'ye ulaşmasına izin verene kadar bu tedbirlerimiz devam edecektir.