Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan diplomasi trafiği!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bölgesel meselelere ilişkin telefonda görüştü.

BAKAN FİDAN, KATAR BAŞBAKANI VE DIŞİŞLERİ BAKANI AL SANİ İLE TELEFONDA KONUŞTU



Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Fidan, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile telefonda konuştu. Görüşmede, Gazze'deki son durum ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

DIŞİŞLERİ BAKANI FİDAN, RUSYA DIŞİŞLERİ BAKANI LAVROV İLE TELEFONDA KONUŞTU



Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda konuştu. Görüşmede, bölgesel meseleler ve Karadeniz'de seyrüsefer güvenliği ele alındı.