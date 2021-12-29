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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 24 TV'nin konuğu olacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 24 TV canlı yayınında gündeme dair tüm gelişmeleri değerlendirecek.

29 Aralık 2021 Çarşamba 17:05 - Güncelleme: 29 Aralık 2021 Çarşamba 17:05
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Helin Aslan moderatörlüğünde 24 TV Genel Yayın Yönetmeni Murat Çiçek ve Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu soracak, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu cevaplayacak.

Türkiye'nin yürüttüğü normalleşme süreçlerinde son durum ne?

Kabil Havalimanı'nın işletmesi Türkiye'de olacak mi? Yunanistan'la yaşanan gerilimler nereye varacak? Nasıl bir yıl geride kaldı, 2022'de bizi ne bekliyor?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 24'te bütün bu sorulara cevap verecek.

24 Özel, 30 Aralık Perşembe akşamı saat 21.00'de 24'te.

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