Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Doğu Akdeniz açıklaması
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak'tan üst düzey ziyaret sonrası açıklamalarda bulunuyor.
Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle;
Irak'la askeri iş birliğimizi sürdüreceğiz. DEAŞ ile mücadelede ortak komite kuracağız.
Başkan Erdoğan yılın son çeyreğinde Irak'a gidecek.
DOĞU AKDENİZ GERİLİMİ
Kıta sahanlığında ne yapmak istediğine Türkiye karar verir. Türkiye'nin egemen hakkıdır. Herkes saygı duymalı. Uluslararası hukuka uygun adım atıyoruz. Sondaj çalışmalarını sürdüreceğiz. Ruhsat verilen yerlerde çalışmamızı yoğunlaştırıyoruz.
Yerli yersiz açıklamalar görüyoruz. Garantör ülkeler dışındaki ülkelerin açıklamalarını tamamen yersiz buluyoruz. Takındıkları tutum Rum yanlısı. AB çifte standardın içine düşüyor. AB ortak çözüm bulma yoluna gitmeli. Rumların yanında olmaya devam ederlerse hata yaparlar.
S-400
S-400 konusunda her gün soruluyor. Cumhurbaşkanımız bu konu ile ilgili açıklama yaptı. Ne zaman ve nereye geleceği konuşuluyor. Gerekli teknik hazırlıklar yapılıyor. Dışişleri olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Önümüzdeki günlerde MSB gerekli teknik açıklamaları sizlerle paylaşacaktır.
TERÖRLE MÜCADELE
PKK'nın tüm Irak'tam temizlenmesinde mutabık kaldık. Sadece Sincar yetmez.
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