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Bakan Çavuşoğlu, ABD ile güvenli bölge ve ortak devriyelere ilişkin net konuştu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile güvenli bölge ve ortak devriyelere ilişkin konuştu. Bakan Çavuşoğlu, 'ABD'nin attığı adımlar kozmetik adımlardır. ABD'nin ortaya koyduğu tavır bizi tatmin etmiyor. Türkiye'nin planı hazır. Netice çıkmazsa bölgeye gireriz.' dedi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile güvenli bölge ve ortak devriyelere ilişkin konuştu.

Bakan Çavuşoğlu'nun konuşmasının satır başları şöyle:

"ABD'nin attığı adımlar kozmetik adımlardır. ABD'nin ortaya koyduğu tavır bizi tatmin etmiyor. Türkiye'nin planı hazır. Netice çıkmazsa bölgeye gireriz"

"Sonuç odaklı müzakerelere gitmemiz lazım"

"Uyarılarımızı net bir şekilde açıkladık"

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