Bakan Çavuşoğlu, ABD ile güvenli bölge ve ortak devriyelere ilişkin net konuştu Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile güvenli bölge ve ortak devriyelere ilişkin konuştu. Bakan Çavuşoğlu, 'ABD'nin attığı adımlar kozmetik adımlardır. ABD'nin ortaya koyduğu tavır bizi tatmin etmiyor. Türkiye'nin planı hazır. Netice çıkmazsa bölgeye gireriz.' dedi.