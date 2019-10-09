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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: BM Genel Sekreterini bilgilendirdik

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: BM Genel Sekreterini bilgilendirdik

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu açıklamasının satır başları;

"Suriye rejiminin İstanbul Başkonsolosluğuna Barış Pınarı Harekatıyla ilgili notayla bildirim yapıldığını söyledi."

 "(Barış Pınarı Harekatı) Gerekli bildirimlerde bulunduk. BM Genel Sekreterini bilgilendirdik"

Barış Pınarı Harekatı başladı... Telabyad çevresindeki hedeflere obüs atışları

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