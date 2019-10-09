Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: BM Genel Sekreterini bilgilendirdik
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: BM Genel Sekreterini bilgilendirdik
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu açıklamasının satır başları;
"Suriye rejiminin İstanbul Başkonsolosluğuna Barış Pınarı Harekatıyla ilgili notayla bildirim yapıldığını söyledi."
"(Barış Pınarı Harekatı) Gerekli bildirimlerde bulunduk. BM Genel Sekreterini bilgilendirdik"
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