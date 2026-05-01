Dışişleri Bakanlığı: 20'si Türk 59 Sumud Filosu katılımcısı İstanbul'da olacak

İsrail tarafından alıkonulan Küresel Sumud Filosu katılımcılarını Girit'ten Türkiye'ye getirecek olan uçağın, birkaç saat içinde İstanbul'a inmesinin beklendiği öğrenildi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, İsrail tarafından alıkonulan Küresel Sumud Filosu katılımcılarını Girit'ten Türkiye'ye getirecek olan uçağın, önümüzdeki saatlerde İstanbul'a inmesi bekleniyor. Uçakta, Türk vatandaşlarının yanı sıra ABD, Arjantin, Avustralya, Bahreyn, Birleşik Krallık, Brezilya, Hollanda, İspanya, İtalya, Malezya, Meksika, Pakistan, Şili ve Yeni Zelanda'dan filo katılımcıları da dahil olmak üzere toplam 59 kişi bulunuyor.