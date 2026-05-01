İSTANBUL 11°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Mayıs 2026 Cuma / 15 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,1752
  • EURO
    53,0064
  • ALTIN
    6711.17
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
Dışişleri Bakanlığı: 20'si Türk 59 Sumud Filosu katılımcısı İstanbul'da olacak

IHA1 Mayıs 2026 Cuma 20:51 - Güncelleme:
ABONE OL

İsrail tarafından alıkonulan Küresel Sumud Filosu katılımcılarını Girit'ten Türkiye'ye getirecek olan uçağın, birkaç saat içinde İstanbul'a inmesinin beklendiği öğrenildi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, İsrail tarafından alıkonulan Küresel Sumud Filosu katılımcılarını Girit'ten Türkiye'ye getirecek olan uçağın, önümüzdeki saatlerde İstanbul'a inmesi bekleniyor. Uçakta, Türk vatandaşlarının yanı sıra ABD, Arjantin, Avustralya, Bahreyn, Birleşik Krallık, Brezilya, Hollanda, İspanya, İtalya, Malezya, Meksika, Pakistan, Şili ve Yeni Zelanda'dan filo katılımcıları da dahil olmak üzere toplam 59 kişi bulunuyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Mızrak:Tam isabet, sıfır engel

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.