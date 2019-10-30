ABD Temsilciler Meclisi'nden skandal karar! Türkiye'den sert tepki
Dışişleri Bakanlığı: 'ABD Temsilciler Meclisi’nce bugün kabul edilen (Ermeni iddiaların ilişkin) kararı reddediyoruz.
Dışişleri Bakanlığı: "ABD Temsilciler Meclisi’nce bugün kabul edilen (Ermeni iddiaların ilişkin) kararı reddediyoruz.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(ABD Temsilciler Meclisi kararı) Barış Pınarı Harekatı’yla büyük oyunu bozduk. Bizden intikam alacaklarını sananlar yanılıyorlar."
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