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Dışişleri Bakanlığı: Çalışma Grubu faaliyetlerini önümüzdeki dönemde de sürdürecek

Dışişleri Bakanlığı, Astana sürecinde kurulan çalışma grubu projesiyle Suriye’de bazı kişilerin serbest bırakıldığını ve Çalışma Grubu'nun faaliyetlerini önümüzdeki dönemde de sürdüreceğini bildirdi.

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Dışişleri Bakanlığı, Suriye’de muhalif gruplar ve rejim tarafından gözaltında tutulan bazı kişilerin, muhaliflerin kontrolündeki Bab’ın güneyindeki Ebu Zindin mıntıkasında karşılıklı ve eşzamanlı olarak serbest bırakıldığını bildirdi.

Bakanlıktan, Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve askeri muhaliflerin alıkoydukları 9'ar kişiyi Astana süreci çerçevesinde eş zamanlı serbest bırakılmasına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Astana süreci kapsamında Türkiye, Rusya ve İran’ın yanı sıra Birleşmiş Milletler’in katılımıyla kurulan Zorla Alıkonan/Kaçırılan Kişilerin Serbest Bırakılması, Cenazelerin Takası ve Kayıp Şahısların Akıbetinin Tespitine İlişkin Çalışma Grubu bünyesinde hazırlanan üçüncü proje çerçevesinde, Suriye’de muhalif gruplar ve rejim tarafından gözaltında tutulan bazı kişiler, muhaliflerin kontrolündeki Bab’ın güneyindeki Ebu Zindin mıntıkasında karşılıklı ve eşzamanlı olarak serbest bırakılmıştır. Çalışma Grubu faaliyetlerini önümüzdeki dönemde de sürdürecektir."

İlk takas, 24 Kasım 2018'de, ikinci takas 12 Şubat'ta

Türkiye, Rusya ve İran arasında 25-26 Nisan'da yapılacak 12. Astana toplantısı öncesinde, rejim ve muhalifler, Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğünde, Bab ilçesinin güneyinde, cephe hattındaki Ebu Zindin bölgesinde karşılıklı olarak 9'ar kişiyi salıverdi.

İki taraf arasındaki ilk takas, 24 Kasım 2018'de, ikinci takas 12 Şubat'ta gerçekleşmişti. Takasın, Türkiye'nin insani diplomasi faaliyeti çerçevesinde attığı adımlar neticesinde yapıldığı belirtiliyor.

Esed rejiminin cezaevlerinde en az 500 bin kişiyi alıkoyduğu biliniyor.

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