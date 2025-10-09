İSTANBUL 17°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Ekim 2025 Perşembe / 17 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,7229
  • EURO
    48,4433
  • ALTIN
    5332.66
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Dışişleri Bakanlığı duyurdu: İsrail'in alıkoyduğu 3 milletvekili yurda döndü
Güncel

Dışişleri Bakanlığı duyurdu: İsrail'in alıkoyduğu 3 milletvekili yurda döndü

Dışişleri Bakanlığı, işgalci İsrail tarafından uluslararası sularda, Gazze'ye insani yardım götürmek üzere yola çıkan Vicdan Gemisi'ne yapılan saldırıda alıkonulan milletvekillerini taşıyan uçak, İstanbul Havalimanı'na indiğini duyurdu.

IHA9 Ekim 2025 Perşembe 22:40 - Güncelleme:
Dışişleri Bakanlığı duyurdu: İsrail'in alıkoyduğu 3 milletvekili yurda döndü
ABONE OL

İsrail tarafından uluslararası sularda, Gazze'ye insani yardım götürmek üzere yola çıkan Vicdan Gemisi'ne yapılan saldırıda alıkonulan milletvekillerini taşıyan uçak, İstanbul Havalimanı'na indi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeci'nin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruda konuya ilişkin şu detaylar yer aldı:

İsrail tarafından el konulan Özgürlük Filosu'na ait teknelerde bulunan üç Milletvekilimiz bu akşam (9 Ekim) ülkemize döndüler.

Diğer 18 vatandaşımızın Türk Hava Yolları tarafından düzenlenecek özel seferle yarın öğleden sonra ülkemize gelmeleri öngörülüyor.

Söz konusu seferle üçüncü ülke vatandaşı olan yaklaşık 80 aktivisti de tahliye etmeyi planlıyoruz.

ÖNERİLEN VİDEO

Antalya'da film gibi saldırı!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.