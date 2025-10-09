İsrail tarafından uluslararası sularda, Gazze'ye insani yardım götürmek üzere yola çıkan Vicdan Gemisi'ne yapılan saldırıda alıkonulan milletvekillerini taşıyan uçak, İstanbul Havalimanı'na indi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeci'nin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruda konuya ilişkin şu detaylar yer aldı:

İsrail tarafından el konulan Özgürlük Filosu'na ait teknelerde bulunan üç Milletvekilimiz bu akşam (9 Ekim) ülkemize döndüler.

Diğer 18 vatandaşımızın Türk Hava Yolları tarafından düzenlenecek özel seferle yarın öğleden sonra ülkemize gelmeleri öngörülüyor.

Söz konusu seferle üçüncü ülke vatandaşı olan yaklaşık 80 aktivisti de tahliye etmeyi planlıyoruz.