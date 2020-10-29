İSTANBUL 19°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Ekim 2020 Perşembe / 12 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,3123
  • EURO
    9,7424
  • ALTIN
    500.864
  • BIST100
    1126.99
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Dışişleri Bakanlığı: Nice'deki saldırıyı şiddetle kınıyoruz
Güncel

Dışişleri Bakanlığı: Nice'deki saldırıyı şiddetle kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, 'Fransa'nın Nice şehrindeki Notre-Dame de Nice kilisesi içinde bugün düzenlenen saldırıyı şiddetle kınıyoruz.' açıklamasında bulundu.

İHA29 Ekim 2020 Perşembe 14:37 - Güncelleme: 29 Ekim 2020 Perşembe 14:55
ABONE OL

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Fransa’nın Nice şehrindeki Notre-Dame de Nice Kilisesi içinde bugün düzenlenen saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Hiçbir sebep bir insanın canına kıyılmasını mazur gösteremez, şiddeti meşrulaştıramaz. Kutsal bir ibadet mekânında böyle vahşi bir saldırıyı düzenleyenlerin dini, insani, ahlaki değerlerden nasibini almadığı açıktır. Terörün farklı türleriyle mücadele eden ve terör nedeniyle vatandaşlarını kaybeden bir ülke olarak, Nice şehri sakinleri başta olmak üzere Fransız halkıyla terör ve şiddete karşı dayanışma içinde olduğumuzu vurguluyoruz" denildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.