İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Aralık 2024 Cuma / 5 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,7984
  • EURO
    36,819
  • ALTIN
    2953.29
  • BIST100
    10081
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Dışişleri Bakanlığından 'silahlanan' Rum yönetimine net mesaj: İzlediğiniz politika yanlış
Güncel

Dışişleri Bakanlığından 'silahlanan' Rum yönetimine net mesaj: İzlediğiniz politika yanlış

Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) son dönemde silahlanma faaliyetlerine hız verdiğini belirterek, 'GKRY'nin izlediği bu yanlış politikanın, bölgenin istikrarının ve huzurunun daha da bozulmasına yol açabileceği ve adada bir silahlanma yarışı başlatacağı' uyarısında bulundu.

AA6 Aralık 2024 Cuma 18:47 - Güncelleme:
Dışişleri Bakanlığından 'silahlanan' Rum yönetimine net mesaj: İzlediğiniz politika yanlış
ABONE OL

Bakanlık, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

GKRY'nin son dönemde silahlanma faaliyetlerine hız verdiğinin görüldüğü belirtilen açıklamada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı tarafından bu konuda yapılan açıklamadaki görüşlerin paylaşıldığının altı çizildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"GKRY'nin izlediği bu yanlış politikanın, bölgemizin istikrarının ve huzurunun daha da bozulmasına yol açabileceğini ve adada bir silahlanma yarışı başlatacağını hatırlatmak istiyoruz."

KKTC'DEN TEPKİ

KKTC, GKRY'nin son dönemde silahlanma faaliyetlerini artırdığını belirterek, bunun bölgedeki "hassas dengeleri değiştirme" tehlikesi taşıdığını bildirmişti.

KKTC Dışişleri Bakanlığı, GKRY'nin silahlanma faaliyetlerine ilişkin yazılı açıklama yapmıştı.

Açıklamada, GKRY'nin son dönemde ABD gibi güçleri "arkasına alarak kurduğu stratejik ortaklıklar" sayesinde silahlanma faaliyetlerini artırdığı vurgulanarak, "ABD yönetiminin stratejik ortaklık kisvesi altında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne vermekte olduğu desteğin ve İsrail ve Fransa gibi ülkelerin Kıbrıs Rum tarafı ile yaptığı askeri işbirliklerinin bölgedeki hassas dengeleri değiştirme tehlikesi taşıdığını uzun bir süreden bu yana ısrarla ifade etmekteyiz." denilmişti.

"RUM TARAFININ BU CESARETİ HANGİ GÜÇLERDEN ALDIĞI ORTADADIR"

Son günlerde GKRY'nin, İsrail'in hava savunma sistemini Kıbrıs Rum savunma sistemine dahil etme ve NATO üyeliği konusunda girişimler yapmakta olduğu yönünde basında haberler yer aldığı hatırlatılan açıklamada, "Avrupa Birliği tarafından yapılan tarihi hata ile Kıbrıs meselesinde bir anlaşmaya varılmadan önce gayriyasal bir şekilde tek taraflı olarak üyeliğe kabul edilen Rum tarafı, NATO ittifakının genişleme kararının oy birliğiyle alındığını unutmuş olacak ki NATO'ya üye olmayı düşünecek kadar cesaretlendirilmiştir. Rum tarafının bu cesareti hangi güçlerden aldığı ortadadır." ifadesi kullanılmıştı.

Açıklamada, GKRY'nin "bugün bazı güçlerin çıkarları doğrultusunda askeri bir üs haline getirilmeye çalışılmasına", Ada'nın eşit sahipleri olarak karşı mücadelenin sürdürüleceğinin altı çizilmişti.

GKRY'den gerilimi artıracak adım

Rum tarafının "sözde güvenlik tehdidi" altında olduğu gerekçesiyle silahlanma faaliyetlerini artırdığına işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verilmişti:

"(Silahlanma faaliyetleri) İleride tüm Ada'ya bir felaket getirme olasılığı çok yüksektir. Dolayısıyla, bir kez daha ilgili tüm tarafları sağduyu ile hareket etmeye ve uluslararası aktörleri Kıbrıs Rum kesimini cesaretlendirmekten vazgeçmeye davet ediyoruz."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.