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Dışişleri Bakanlığı: Günümüzde NATO'nun temsil ettiği olgular her zamankinden daha önemli

Dışişleri Bakanlığı, NATO üyeliğinin Türkiye'nin güvenliğine önemli katkılar sağladığını, NATO'nun temsil ettiği dayanışma ve kolektif güvenlik olgusunun şu anda her zamankinden daha fazla önem taşıdığını bildirdi.

  • AA
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Bakanlık, Türkiye'nin savunma ve güvenlik politikasının ana eksenini teşkil edegelen NATO'ya katılımın 67. yıl dönümü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

Türkiye'nin bu 67 yıl boyunca müttefik olmanın getirdiği sorumluluk ve yükümlülükler çerçevesinde, NATO'nun sınırlarını başarıyla koruduğu, ittifakın değerleri ve prensiplerine sahip çıktığına işaret edilen açıklamada, "NATO üyeliğimiz ülkemizin güvenliğine de önemli katkılar sağlamıştır. İttifak içindeki stratejik ve özgün konumuyla ülkemiz, NATO'nun karar alma süreçlerinde aktif rol oynamakta, hızla değişen dinamikler karşısında adapte olma yeteneği sayesinde NATO'nun ortaya çıkan sınamalara mukabele etmesine önemli katkılarda bulunmakta, NATO misyon ve harekatlarında kritik sorumluluklar üstlenmekte ve ortaklıkların geliştirilmesi için çalışmaktadır." ifadeleri yer aldı.

Güvenlik sınamalarının çeşitlenerek arttığı ve hibrit nitelikler içerdiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Günümüzde NATO'nun temsil ettiği dayanışma ve kolektif güvenlik olgusunun her zamankinden daha fazla önem taşıdığı açıktır. Ülkemizin yanı sıra, ittifaka ve bir bütün olarak Avrupa-Atlantik bölgesinin istikrarına tehdit teşkil eden terörizm başta olmak üzere, tüm risk ve tehditlerle, güvenliğin bölünmezliği anlayışı temelinde ve ittifak dayanışması bilinci içerisinde, kararlılıkla mücadele edilmesi şarttır. NATO'nun bu bağlamda üzerine düşeni yapmasını teminen müttefiklerimizle birlikte çalışmaya devam edeceğiz."

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