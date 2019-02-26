İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3069
  • 6,028
  • 226.064
  • 104.490
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Dışişleri Bakanlığı: Hocali katliamını kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı'ndan, Hocalı katliamının 27'nci yıl dönümü nedeniyle yapılan açıklamada, 'Bu katliamı ve Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarındaki süregelen işgalini şiddetle kınıyoruz' denildi.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 26 Şubat 1992'de Azerbaycan'ın Yukarı Karabağ bölgesindeki Hocalı şehrine Ermenistan Cumhuriyeti birlikleri tarafından düzenlenen saldırıda, yüzlerce Azerbaycan vatandaşının öldürüldüğü, yaralandığı ya da esir alındığı bildirildi. Sivil halka yöneltilen bu saldırganlık ve Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarını işgali neticesinde 1 milyondan fazla Azerbaycanlının yurtlarından edildiği ve kendi vatanlarında kaçkın hayatı yaşamaya mahkûm bırakıldığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi:
 
"Bu katliamı ve Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarındaki süregelen işgalini şiddetle kınıyoruz. Azerbaycanlı kardeşlerimizin 27 yıl önce Hocalı'da maruz kaldıkları katliamın acısını derinden hissediyor ve samimiyetle paylaşıyoruz. Bu trajedide hayatını kaybedenlere Allah´tan rahmet diliyor, tüm Azerbaycanlı kardeşlerimize taziyelerimizi sunuyoruz."
 

Başkan Erdoğan: Makam verirken iyiydi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

BDDK açıkladı: Taksit süreleri artırıldı

BDDK açıkladı: Taksit süreleri artırıldı

Bakan Soylu duyurdu: Aranan teröristler kıskıvrak yakalandı

Bakan Soylu duyurdu: Aranan teröristler kıskıvrak yakalandı

TEKNOFEST 2019 başvuruları başladı

TEKNOFEST 2019 başvuruları başladı

32 ilde dev FETÖ operasyonu! Muvazzaf askerlere gözaltı

32 ilde dev FETÖ operasyonu! Muvazzaf askerlere gözaltı

'Teröristler Hocalı’yı Türklere eziyet etmek için işgal etti'

'Teröristler Hocalı’yı Türklere eziyet etmek için işgal etti'

Başkan Erdoğan'ın çağrısına Rusya da katıldı: Reform yapılsın

Başkan Erdoğan'ın çağrısına Rusya da katıldı: Reform yapılsın

İranlı 150 vekilden Ruhani'ye 'Zarif' çağrısı

İranlı 150 vekilden Ruhani'ye 'Zarif' çağrısı

'Beni MİT'e alır mısınız?'

'Beni MİT'e alır mısınız?'
 

POPÜLER HABERLER

'Kılıçdaroğlu´na yazıklar olsun, beni rencide etti'

'Kılıçdaroğlu´na yazıklar olsun, beni rencide etti'

Bakan Varank: Antarktika'da geçici bilim üssümüzü kurduk

Bakan Varank: Antarktika'da geçici bilim üssümüzü kurduk

Recep Tayyip Erdoğan'ın yaşamı ve siyasi kariyeri

Recep Tayyip Erdoğan'ın yaşamı ve siyasi kariyeri

Beşiktaş-Fenerbahçe karşılaşmasından çarpıcı kareler

Beşiktaş-Fenerbahçe karşılaşmasından çarpıcı kareler

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA