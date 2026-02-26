İSTANBUL 8°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Şubat 2026 Perşembe / 10 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,9039
  • EURO
    52,0122
  • ALTIN
    7329.49
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Dışişleri Bakanlığı Hocalı Katliamı'nı lanetledi
Güncel

Dışişleri Bakanlığı Hocalı Katliamı'nı lanetledi

Dışişleri Bakanlığı, 1992'de sivillere yönelik gerçekleştirilen Hocalı Katliamı'nı lanetledi.

AA26 Şubat 2026 Perşembe 08:51 - Güncelleme:
Dışişleri Bakanlığı Hocalı Katliamı'nı lanetledi
ABONE OL

Hocalı Katliamı'nın 34. yıl dönümü'ne ilişkin Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "26 Şubat 1992 tarihinde Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde bulunan Hocalı şehrinde masum sivillere karşı gerçekleştirilen katliamı lanetliyoruz. Hocalı'da yaşanan vahşet, vicdanlarda utanç verici kara bir leke olmayı sürdürmektedir. Katledilen 613 kardeşimizin, yaralananların, esir alınan ve kaybolan tüm Azerbaycanlı kardeşlerimizin acısını daima yüreğimizde taşıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Hocalı Katliamı'nda hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet dilenen açıklamada, Azerbaycan halkına taziyeler yinelendi.

ÖNERİLEN VİDEO

CHP'li belediyenin ihmali pes dedirtti: O anlar kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.