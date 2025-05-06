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Dışişleri Bakanlığı: İsrail, bölgeyi çatışmaya sürüklemeye yönelik eylemlerine son vermeli

Dışişleri Bakanlığı, 'İsrail'in tüm bölgeyi topyekun bir çatışma ortamına sürüklemeye yönelik sorumsuz eylemlerine son vermesi gerekmektedir' açıklamasında bulundu.

6 Mayıs 2025 Salı 22:07 - Güncelleme:
Dışişleri Bakanlığı: İsrail, bölgeyi çatışmaya sürüklemeye yönelik eylemlerine son vermeli
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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İsrail'in tüm bölgeyi topyekun bir çatışma ortamına sürüklemeye yönelik sorumsuz eylemlerine son vermesi gerekmektedir.

İsrail'in Suriye, Lübnan ve Yemen dahil olmak üzere bölge ülkelerine yönelik saldırıları barış ve istikrarı hedef almaktadır.

Netanyahu hükümetinin Gazze'deki işgalini genişletme yönündeki son kararı da aynı yayılmacı ve tahripkar anlayışın tezahürüdür.

Uluslararası toplumun, İsrail'in pervasız saldırganlığı karşısında sessiz kalmaması ve kararlı bir duruş sergilemesi yalnızca bölgesel değil, küresel barışın da gereğidir.

Türkiye, Orta Doğu'da barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik çabalarını, bölge ülkeleri ve uluslararası toplumla dayanışma içinde sürdürmektedir.

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