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Güncel

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Batı Şeria'da yeni konut inşasını onaylamasını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, İsrail hükümetinin işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da yaklaşık 5 bin 700 yeni konutun inşasına onay vermesini kınadı.

AA27 Haziran 2023 Salı 00:33 - Güncelleme:
Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Batı Şeria'da yeni konut inşasını onaylamasını kınadı
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Bakanlık, İsrail hükümetinin işgal altındaki Filistin topraklarındaki yeni yasadışı yerleşim faaliyetleri hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İsrail Hükümeti'nin, işgal altında tutmakta olduğu Batı Şeria'da yaklaşık 5.700 yeni konut inşasına onay vermesini kınıyoruz. Yılbaşından bu yana yeni bir rekor kırarak 13 bin üniteyi geçen yasadışı yerleşimlerin iki devletli çözüm zeminini ve kalıcı barış perspektifini ciddi biçimde zedelediği açıktır. İsrail'in, işgal altındaki Filistin topraklarında uluslararası hukuka aykırı biçimde Filistin halkının haklarını gasp eden ve hiçbir şekilde kabul edilmesi mümkün bulunmayan bu yerleşim faaliyetlerine derhal son vermesi gerekmektedir."

  • İsrail işgalı
  • Batı Şeria
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