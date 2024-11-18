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Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından ABD basının iddialarına yalanlama: Gerçeği yansıtmamaktadır

Türkiye, ABD merkezli yayın yapan Bloomberg'in yayınladığı haberi yalanladı. Dışişleri Bakanlığı kaynakları, “Bloomberg tarafından yayınlanan haber gerçeği yansıtmamaktadır” dedi.

AA18 Kasım 2024 Pazartesi 15:25 - Güncelleme:
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından ABD basının iddialarına yalanlama: Gerçeği yansıtmamaktadır
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Dışişleri Bakanlığı kaynakları Bloomberg haber ajansı tarafından bugün yayınlanan, 'Ukraine's Allies Are Leaning on Zelenskiy for a Way to End the War' başlıklı haberin Türkiye ile ilgili kısımlarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Kaynaklar, Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın sona erdirilmesine yönelik diplomatik girişimleri desteklediklerini açıkladı.

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Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Türkiye'nin, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesine yönelik diplomatik girişimleri desteklediğini vurguladı.

Kaynaklar, öte yandan, "Bloomberg haber ajansı tarafından bugün yayımlanan haberin Türkiye ile ilgili kısımları gerçeği yansıtmamaktadır." ifadesini kullandı.

Bloomberg'in söz konusu haberinde Türkiye'nin savaşın durdurulması yönünde bir teklif hazırladığı, bu teklif kapsamında Ukrayna'nın Rusya'ya bazı tavizler vermesinin öngörüldüğü öne sürülmüştü.

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