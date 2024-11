Dışişleri Bakanlığı kaynakları Bloomberg haber ajansı tarafından bugün yayınlanan, 'Ukraine's Allies Are Leaning on Zelenskiy for a Way to End the War' başlıklı haberin Türkiye ile ilgili kısımlarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Kaynaklar, Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın sona erdirilmesine yönelik diplomatik girişimleri desteklediklerini açıkladı.

Türkiye'den İsrail'e 'ilhak' tepkisi

Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama

Dışişleri Bakanlığı'ndan Pakistan'daki terör saldırısına kınama

TÜRKİYE'YE YÖNELİK İDDİALARI REDDEDİLDİ

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Türkiye'nin, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesine yönelik diplomatik girişimleri desteklediğini vurguladı.

Kaynaklar, öte yandan, "Bloomberg haber ajansı tarafından bugün yayımlanan haberin Türkiye ile ilgili kısımları gerçeği yansıtmamaktadır." ifadesini kullandı.

Bloomberg'in söz konusu haberinde Türkiye'nin savaşın durdurulması yönünde bir teklif hazırladığı, bu teklif kapsamında Ukrayna'nın Rusya'ya bazı tavizler vermesinin öngörüldüğü öne sürülmüştü.