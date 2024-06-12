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Dışişleri Bakanlığı, Kuveyt halkına taziye mesajı yayımladı

Dışişleri Bakanlığı, Kuveyt'in Mankaf bölgesinde çıkan yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

AA12 Haziran 2024 Çarşamba 20:21 - Güncelleme:
Dışişleri Bakanlığı, Kuveyt halkına taziye mesajı yayımladı
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kuveyt'in Mankaf bölgesinde bir binada meydana gelen yangında çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyulduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Kuveyt halkına içten taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kuveyt'in güneyindeki Ahmedi iline bağlı Mankaf bölgesinde yerel saatle 06.00'da çıkan yangında 49 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

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