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Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'daki terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bir yolcu trenine dün gerçekleştirilen terör saldırısını kınadı.

AA12 Mart 2025 Çarşamba 17:12 - Güncelleme:
Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'daki terör saldırısını kınadı
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Bakanlık, Pakistan'da meydana gelen terör saldırısı hakkında yazılı açıklama yaptı.

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bir yolcu trenine dün yapılan terör saldırısı sonucu ölü ve yaralıların bulunduğunun derin üzüntüyle öğrenildiği belirtilen açıklamada, "Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet ve yaralılara acil şifa diliyoruz. Bu menfur saldırıyı kınıyor, saldırıda rehin alınanların bir an evvel serbest bırakılmalarını ümit ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan'da, dün, Ketta'dan Hayber Pahtunhva'daki Peşaver'e giden, içinde yaklaşık 450 kişinin bulunduğu trene silahlı saldırı düzenlenmişti.

Pakistan güvenlik kaynakları, 190 yolcunun saldırganların elinden kurtarıldığını ve çıkan çatışmada tüm saldırganların öldürüldüğünü belirtmişti.

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