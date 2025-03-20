Dışişleri Bakanlığı, PKK'nın Irak ordusuna yönelik saldırısını kınadı

Keçeli, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "PKK terör örgütü iltisaklı YBŞ'nin 18 Mart günü Sincar'da Irak ordusu mensuplarına yönelik gerçekleştirdiği saldırıyı kınıyor, yaralanan Irak askerlerine acil şifalar diliyoruz." ifadesini kullandı.

Söz konusu saldırının PKK terör örgütünün ve uzantılarının Irak'ın ulusal güvenliği için oluşturduğu tehdidin boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdiğini vurgulayan Keçeli, "PKK ve uzantılarına karşı mücadelemizi, Irak'la işbirliği içinde sürdürmeye kararlıyız." mesajını paylaştı.

