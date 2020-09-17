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  • Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan Birleşmiş Milletler Çocuklar ve Silahlı Çatışma Özel Temsilcisi Virginia Gamba'nın SDG elebaşı Ferhat Abdi Şahin ve diğer terör örgütü mensuplarıyla telekonferans yöntemiyle görüşmesine tepki
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan Birleşmiş Milletler Çocuklar ve Silahlı Çatışma Özel Temsilcisi Virginia Gamba'nın SDG elebaşı Ferhat Abdi Şahin ve diğer terör örgütü mensuplarıyla telekonferans yöntemiyle görüşmesine tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: Birleşmiş Milletler Çocuklar ve Silahlı Çatışma Özel Temsilcisi Virginia Gamba'nın terör örgütü PKK/PYD/YPG güdümündeki sözde 'Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) elebaşı Ferhat Abdi Şahin ve diğer terör örgütü mensuplarıyla telekonferans yöntemiyle bir görüşme gerçekleştirmesi terörle küresel mücadele açısından vahim bir durumdur.

17 Eylül 2020 Perşembe 14:12 - Güncelleme: 17 Eylül 2020 Perşembe 14:12
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