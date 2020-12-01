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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'dan Doğu Akdeniz açıklaması: Türkiye, diyaloğa açık yaklaşımını sürdürecek

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, 'Türkiye bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ön koşulsuz diyaloğa açık yaklaşımını sürdürecektir.' açıklamasında bulundu.

DHA01 Aralık 2020 Salı 15:44 - Güncelleme: 01 Aralık 2020 Salı 15:45
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Sözcü Aksoy, "Yunanistan Oruç Reis’i bahane göstererek diyaloğa yanaşmıyordu. Oruç Reis çalışmalarını tamamladı, bu durumda Yunanistan’ın tutumunda bir değişiklik öngörüyor musunuz?" şeklindeki soruya yazılı cevap verdi. Türkiye'nin başından beri Yunanistan ile ön şartsız diyalogdan yana olduğunu belirten Aksoy, şunları belirtti:

"Nitekim, Yunanistan ile istikşafi görüşmelerin yeniden başlatılması konusunda mutabakata varılmış ancak Yunanistan’ın Oruç Reis’in sahada olduğu gerekçesiyle geri adım atması nedeniyle görüşme tarihi belirlenememiştir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız, Oruç Reis’in Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerini tamamlayarak, 29 Kasım 2020 günü Antalya’ya döndüğünü duyurmuştur. Türkiye bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ön koşulsuz diyaloğa açık yaklaşımını sürdürecektir"

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